L'épidémie de SARS-Cov-2, apparue en décembre 2019 en Chine et à présent considérée comme une pandémie, provient d'un virus appartenant à la famille des coronavirus, un terme qui est aujourd'hui sur toutes lèvres. Mais finalement, pourquoi une telle dénomination ?

En latin, le terme "corona" signifie "couronne". C'est également de cette observation que sont partis les scientifiques qui ont découvert le virus dans les années 1960, pour lui donner un nom. "Le nom coronavirus vient en réalité de l’aspect de cette famille de virus lorsqu'on la regarde au microscope électronique. Quand on observe le virus avec un microscope, on voit une image qui fait un peu penser à une couronne solaire", explique Jean Ruelle, virologue à l'Université Catholique de Louvain-La-Neuve. "Sur l’enveloppe du virus, il y a toute une série de protéines qui sont insérées et c’est cet aspect qui fait penser à une couronne, d’où le nom coronavirus", continue le virologue et chercheur à l'UCL.



Le terme Covid-19 est fréquemment utilisé par les scientifiques pour nommer la pathologie. "Covid c’est le nom de la maladie causée par ce coronavirus-ci, mais le nom officiel du virus c’est SARS-Cov-2. 'Covid' est donc plus le nom de la pathologie que le nom du virus", explique Jean Ruelle.



"Covid-19, signifie donc 'maladie causée par le coronavirus' et apparue fin 2019", conclut le chercheur.