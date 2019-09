Santé Dangereux, le régime vegan chez les jeunes enfants et les femmes enceintes? Les avis sont très partagés Laurence Dardenne

Parus dans la presse en mai et en juin derniers, deux avis de l'Académie royale de médecine de Belgique (ARMB) avaient fait grand bruit. Ils mettaient en avant les dangers d'un régime vegan chez les jeunes enfants. " De plus en plus fréquemment imposé par des parents à leurs nourrissons, le régime vegan est à proscrire, avertissait l'ARMB. Ce régime restrictif engendre d’inévitables carences et nécessite un suivi permanent des enfants pour éviter les carences et des retards de croissance souvent irréversibles".

Aujourd'hui, retournement de situation: un collectif d'une centaine de scientifiques belges et étrangers conteste l'avis de l'ARMB. Explications et remise en contexte.

(...)