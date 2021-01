Phase par phase, groupe par groupe de population, petit à petit, la laborieuse campagne de vaccination suit son cours, non sans rebondissement, en Belgique. Une fois terminée la phase 1A de la vaccination, qui concerne les résidents et le personnel des maisons de repos, des institutions collectives de soin, le personnel hospitalier et bientôt le personnel d’aide et de soins de santé de première ligne, on devrait pouvoir démarrer, en principe début mars, la phase 1B, au cours de laquelle il est prévu de vacciner les personnes les plus âgées, l’âge restant le facteur de priorité le plus important.

Après quoi, ce sera au tour du groupe des 45 à 65 ans qui souffrent de maladies chroniques ou à risque élevé au niveau de leur santé, de se faire injecter les doses de vaccin, ainsi que, dans certains cas, des individus de 18 à 44 ans qui présenteraient également un risque plus élevé en raison de leur état de santé.