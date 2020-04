Plus de mille morts ont été enregistrés dans les maisons de repos du nord du pays depuis le début de la crise du coronavirus, soit la moitié des 2 029 décès comptabilisés en Flandre. La proportion de seniors qui ont perdu la vie est un peu moins élevée dans la partie francophone, mais elle reste vertigineuse. Ainsi, 638 seniors sont décédés dans leur résidence (soit 43 % des 1 491 décès) en Wallonie et 242 en Région bruxelloise (soit 38 % des 637 décès), selon le dernier bilan épidémiologique transmis, mardi, par l’Institut Sciensano.

Globalement, quatre trépas sur dix sont survenus dans des maisons de repos (MR) ou des maisons de repos et de soins (MRS). Mais le coronavirus est-il toujours en cause ? Emmanuel André, virologue et porte-parole interfédéral Covid-19, a rappelé qu’un nombre important de décès au sein des MR/MRS concerne des cas "suspects", qui n’ont pas été diagnostiqués.