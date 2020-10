Dans les officines, c'est la ruée vers les vaccins contre la grippe... qui se font attendre: clients et pharmaciens s'inquiètent Santé Laurence Dardenne

Pour Marc (62 ans) et Louise (69 ans) qui, chaque année se font vacciner contre la grippe, la quête du vaccin n'a pas été cette année aussi simple qu'habituellement. Prescriptions du médecin généraliste en main, " je me suis rendue d'abord dans ma pharmacie de quartier, à Evere, nous raconte Louise. Ils n'avaient plus de vaccin disponible en stock et pas moyen de se mettre sur une liste d'attente. Même scénario dans une seconde pharmacie à proximité. C'est finalement à Laeken, que j'ai enfin trouvé, par miracle, deux vaccins contre la grippe".