C'est un phénomène de plus en plus courant. De nombreux patients rentrés chez eux après être guéris et testés négatifs, présentent à nouveau des symptômes plusieurs semaines plus tard. Ceux-ci sont alors à nouveau testés positifs. Un vrai problème pour les médecins qui ne savent pas si ces malades sont à nouveau contagieux, ni même comment les soigner.