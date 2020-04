Particulièrement exposés au coronavirus en raison de leur contact avec la salive des patients, les dentistes craignent de ne pas pouvoir rouvrir leurs cabinets lors du déconfinement, faute de disposer d'un matériel de protection en quantité suffisante.

Cette situation vaut tout aussi bien en Belgique qu'en France, deux pays qui se préparent au déconfinement.

Chez nos voisins, des dentistes ont décidé de passer à l'action pour sensibiliser les autorités. Comment? En se dénudant. Comme le relaie L'Obs, de nombreux dentistes ont participé à l'action pour dénoncer le manque de protection dont souffre la profession. Le tout est compilé dans une vidéo de sensibilisation à découvrir ci-dessus.

Alain Takeda, chirurgien-dentiste à Strasbourg, a confié son inquiétude à l'AFP. "Certains de nos patients attendent d'être soignés depuis un mois et ne sont traités qu'avec des médicaments. Ce sont des bombes à retardement. Rouvrir est un impératif, pour les patients comme pour les cabinets. Le problème, c'est que notre activité est par nature très exposée. On ne peut donc pas le faire dans n'importe quelles conditions". Et le spécialiste de pointer du doigt le manque de matériel. "En temps normal, les masques chirurgicaux suffisent. Mais avec le virus, il nous faut absolument des masques adaptés, sinon on risque d'être infectés et d'infecter nos patients", déclare-t-il.

Le ministre français de la Santé Olivier Véran a promis 150.000 masques FFP2 pour la profession. Mais d'après les dentistes, au nombre de 40.000 en exercice en France, ce nombre est loin d'être suffidant. Surtout que pour travailler dans de bonnes conditions, l'idéal serait d'en utiliser cinq par jour...