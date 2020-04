Dépistage général dans les maisons de repos: comment cela va-t-il se passer et que va-t-on faire des résultats? © BELGA Santé05:07 Laurent Gérard

Tous les résidents et le personnel des maisons de repos du pays vont passer un test de dépistage du Covid-19 dans les prochaines semaines, a annoncé lundi soir le ministre fédéral en charge du testing, Philippe De Backer (Open VLD), au terme d’une réunion avec les ministres régionaux de la Santé. Ce testing généralisé doit permettre de mieux lutter contre l’épidémie de coronavirus, qui touche particulièrement les maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS). Que sait-on de cette immense campagne de dépistage ?