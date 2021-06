La "bactérie qui pue" découverte par des Belges dans notre intestin est un trésor SantéVidéo Sophie Devillers

Patrice Cani, chercheur UCLouvain, vient de faire une nouvelle découverte majeure : il a découvert une bactérie non encore identifiée jusqu’ici et a trouvé le rôle que cette bactérie jouait dans l’intestin. Dysosmobacter welbionis - dysosmo signifie "qui sent mauvais" en grec - a une action positive sur l'obésité et le diabète de type II. Entretien avec le chercheur, spécialiste reconnu du microbiote, qu'on appelle désormais "deuxième cerveau".