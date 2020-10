Si leurs symptômes des patients atteints par un Covid longue durée commencent peu à peu à être connus, l’impact économique l’est beaucoup moins. Alors que l’OMS reconnaît l’existence de la Covid 19 longue durée et demande aux états d’en faire autant, la Belgique n’a toujours pas emboîté le pas.

Selon les recherches les plus récentes, 10% des personnes ayant été infectées par la Covid 19 développent ensuite une forme longue de la maladie. En Belgique, le seuil de 110.000 malades étant dépassé, cela signifierait qu’ils sont approximativement 11.000 personnes, à souffrir de séquelles à long terme, sans aucun soutien, aucune reconnaissance de la part de l’état. Pour rappel, les personnes post-Covid 19 longue durée sont les personnes infectées qui souffrent encore aujourd’hui de symptômes assez lourds (difficulté à respirer, fatigue extrême, etc), et ce après plusieurs mois, ce qui les empêche de vivre un retour à la normalité.