Des chercheurs belges montrent ce qui a joué un rôle majeur dans la résurgence du Covid-19 l'été dernier SantéInterview Laurence Dardenne

© ISOPIX/ULB/Shutterstock

Arrivant à point nommé à la veille des vacances estivales, une étude de l'ULB et de la KULeuven, parue dans Nature, évalue comment les lignées virales nouvellement introduites ont contribué à la résurgence du COVID-19 en Europe à la fin de l'été dernier. Et nous met en garde par rapport au fait que "des conditions similaires à celles démontrées dans l'étude pourraient constituer un terrain fertile pour la dissémination et la résurgence du virus".