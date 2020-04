Des chercheurs de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) vont analyser des échantillons sanguins de patients Covid-19 pour déterminer la manière dont leur système immunitaire réagit pendant et après la maladie. Les résultats permettront d'améliorer le diagnostic, le traitement et la prévention du coronavirus. Le système immunitaire humain est développé pour défendre l'organisme de toute intrusion extérieure, dont les virus. Les chercheurs de l'institut Neuro-Aging and Viro-Immunotherapy (NAVI) veulent comprendre comment cet ensemble complexe de cellules et de molécules se déploie. Le système immunitaire peut protéger l'organisme contre le virus, mais aussi surréagir en produisant massivement des molécules. Une situation qui peut mettre en danger le patient.

Les chercheurs analyseront la manière dont différents paramètres immunitaires réagissent et combien de temps ils restent actifs. En comprenant quels composants du système immunitaire sont favorables ou défavorables dans la maladie Covid-19, il sera possible de mettre au point un traitement de manière plus rapide et plus précise. Même si un vaccin reste la seule véritable solution à la pandémie.

"Afin de développer un vaccin sûr et efficace, il est de la plus haute importance de bien comprendre comment le système immunitaire traite le virus", note le professeur Joeri Aerts (VUB).