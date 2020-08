À quelques jours de la rentrée, six mois après le début l’épidémie de Covid-19 en Belgique, le moment était opportun de dresser un état des lieux, de tirer quelques leçons des mois écoulés et de se projeter dans les semaines et les mois à venir en abordant les grands défis auxquels il va falloir faire face au cours de cet automne/hiver. C’est dans cette perspective que s’est tenue, jeudi à l’Université libre de Bruxelles (ULB), une journée de rencontres entre chercheurs et journalistes. L’occasion aussi de faire part des études en cours à l’ULB.