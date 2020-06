Des chiens formés dans le monde entier pour "renifler" le Covid-19 : "Contrairement au test PCR, le chien n’a pas de faux négatifs" © AFP Santé Valentin Dauchot

Relativement ciblé jusqu’ici, le testing jouera un rôle clé dans le processus de déconfinement et la gestion d’un éventuel retour de la pandémie. Mais les méthodes utilisées restent chronophages, requièrent une certaine quantité de matériel, et semblent difficilement applicables à un usage massif, instantané et récurrent. Un petit coup de main ne serait donc pas de refus, et selon un certain nombre de scientifiques, il pourrait bien venir d’un vieux complice.