Des scientifiques appellent à prendre au sérieux la piste d'un accident de laboratoire

Selon le quotidien, les écrits prouveraient que l'Institut de virologie de Wuhan n'aurait pas été tout à fait honnête notamment concernant le nombre et la nature des coronavirus qu'il conserve ainsi que sur les expériences conduites sur ces virus. "Nous savions que les chercheurs du Wuhan Institute of Virology ne rendent pas publiques l'ensemble des données dont ils disposent", détaille la biologiste moléculaire Virginie Courtier au journal Le Monde. "On est cette fois un cran au-delà : plusieurs de leurs déclarations précédentes semblent contredites dans ces mémoires."

Parallèlement à cette fuite, une vingtaine de scientifiques renommés ont lancé un appel dans la revue Science pour que la piste d'un accident de laboratoire soit étudiée tout comme celle du "débordement zoonotique". "Une plus grande clarté sur les origines de cette pandémie est nécessaire et réalisable", peut-on lire dans leur lettre. "Nous devons prendre au sérieux les hypothèses sur des causes naturelles ou liées à un laboratoire, jusqu'à ce que nous disposions de données suffisantes. Une enquête appropriée doit être transparente, objective, fondée sur des données. Elle doit inclure une vaste expertise, être soumise à un contrôle indépendant et être gérée de manière responsable afin de minimiser l'impact des conflits d'intérêts."



Appelant les agences de santé publique et les laboratoires à rendre leurs dossiers publics, les scientifiques demandent à ce que l'enquête sur les origines du coronavirus soit scrupuleusement documentée "de sorte à ce que les analyses soient reproductibles par des experts indépendants".