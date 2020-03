La Corée du Sud et Singapour sont cités en exemple dans leur gestion de l’épidémie. Ces Etats ont évité confinement et pénuries de produits nécessaires (masques, gel hydroalcoolique) parce que les citoyens ont écouté et respecté les directives des autorités publiques et sanitaires dès le début. Natascha Muth est une créatrice belge vit à Singapour depuis 2018, où elle a lancé la société ELNA Design. Clément Charles est un expatrié français qui vit en Corée du Sud depuis 2007, où il travaille pour la radio internationale de la chaîne KBS (Korean Broadcasting System) et gère la page Facebook Bienvenue en Corée du Sud . Ils témoignent pour nous de la gestion de la crise par les autorités locales.