La Belgique est entrée en confinement depuis le 14 mars dernier pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Mais que se serait-il passé si nous n'étions pas passés par cette phase? Des chercheurs de six université belges et issus de différentes disciplines ont mené l'enquête et livrent leurs projections.

Selon leur étude, relayée par L'Echo, ce confinement a permis d'éviter un drame humain encore plus important. En effet, sans confinement, les hôpitaux belges auraient accueilli 10.000 patients par jour et le cap des 100.000 morts aurait été franchi en Belgique.

"Avec simplement 4 jours de retard dans le début de la phase de confinement, à la place d'avoir une capacité hospitalière sous contrôle, on aurait eu une surcapacité et donc nous nous serions retrouvés dans une situation beaucoup plus problématique", confie à RTL Sébastien Clesse, chargé de recherches au FNRS et à l'Université de Namur.

L'importance d'un déconfinement partiel

Les experts, qui soulignent l'importance d'avoir respecté les mesures durant près de deux mois, appellent à présent à la vigilance lors de cette nouvelle phase de déconfinement progressif. "Un déconfinement complet dès à présent aurait été catastrophique, on peut en être quasiment certain. Le nombre d'infections aurait recommencé d'ici deux à trois semaines de façon très importante. D'ailleurs, tous les pays qui ont des situations et stratégies plus ou moins similaires à la Belgique emploient des méthodes de déconfinement partiel", explique Nicolas Franco, mathématicien à l'Université de Namur, au micro de RTL.

Comme le rappelle L'Echo, il faut être vigilant par rapport au R0 (R Zéro), soit le nombre de personnes qu’une personne infectée est susceptible de contaminer. A l'heure actuelle, le chiffre est de 0,8, et donc positif. "Avec le déconfinement, un certain rebond de la maladie est inévitable", préviennent cependant les experts. Jusqu’à 1,2 si la situation reste sous contrôle mais si le R0 devait dépasser 1,4 le risque est grand d'avoir un deuxième pic de contaminations en août ou en septembre. Il faudrait alors peut-être repasser par un nouveau confinement.