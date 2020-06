Si, ce mercredi matin, une équipe de l'UCLouvain met le cap pour deux mois sur le Piémont, l'une des régions d'Italie particulièrement touchée par le Covid-19, ce n'est pas pour y prendre des vacances - pourtant sûrement méritées -, mais bien pour un ambitieux projet médical et scientifique : en l'occurrence B-LiFE (acronyme de "Biological Light Fieldable laboratory for Emergencies"), qui consiste en un laboratoire et un poste de contrôle, installés dans des tentes.

Objectif de la mission : identifier les personnes infectées ou non par le coronavirus ainsi que celles qui ont développé une réponse immunitaire au virus. In fine, ces tests permettront de déterminer quelles sont les personnes aptes ou non à rester en première ligne sur le terrain.