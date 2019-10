De la marque Délifin, le produit de charcuterie "Rôti de bœuf" vendu en Belgique dans les magasins Aldi fait actuellement l’objet d’un rappel auprès des consommateurs en raison d’une éventuelle contamination à la Listeria. Toutes les dates de péremption (jusqu’au 13/10/2019) sont concernées. En concertation avec l’Afsca, Aldi a immédiatement retiré de la vente ce produit, vendredi. Les consommateurs qui l’ont acheté sont priés de ne pas le consommer et de le retourner.

Une contamination à la Listeria dans divers produits à base de viande a été rapportée aux Pays-Bas, où l’on déplorait au moins trois décès et une fausse couche. Il s’agit de produits en tranches, préemballés, provenant d’une entreprise néerlandaise (Offerman).

Le cours de l’action Ter Beke à la Bourse de Bruxelles a été suspendu vendredi, alors qu’elle était en baisse de près de 9 %.

Présente dans l’environnement (sol, matières fécales, eaux usées, eau des égouts, eau et environnement de production de denrées alimentaires), cette bactérie est surtout transmise à l’homme via l’alimentation. Elle peut provoquer une gastro-entérite modérée ou une forme plus grave, qui s’avère dans certains cas mortelle. Listeria monocytogenes est une bactérie très résistante qui survit et se développe dans un environnement refroidi, comme le frigo ménager. Elle ne résiste en revanche pas aux températures élevées.

Les symptômes d’une intoxication peuvent être : fièvre, maux de tête, diarrhée et douleurs musculaires. Dans certains cas, il peut s’écouler jusqu’à huit semaines après l’ingestion de l’aliment contaminé, avant l’apparition de symptômes reconnaissables. Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes et consulter le cas échéant.