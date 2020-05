Canon à neige pour répandre du désinfectant, usage d’eau ozonée ou d’UV pour éliminer toute trace du coronavirus... À l’heure où le déconfinement se précise un peu partout en Europe, les idées ne manquent pas pour désinfecter les lieux fortement fréquentés. Avec, parfois, un excès de zèle qui peut s’avérer nocif pour la santé et l’environnement.

La semaine dernière, les autorités de la station balnéaire Zahara de los Atunes, près de Cadix en Espagne, ont ainsi pulvérisé de l’eau de javel sur deux kilomètres de plage. L’idée ? Protéger les enfants, autorisés à sortir de leur domicile, contre le coronavirus. Une décision qui a révolté les militants écologistes. Face aux protestations, un responsable municipal a fait son mea-culpa. "Je reconnais que c’était une erreur. Mais cela a été fait avec les meilleures intentions."

En Belgique, on est très loin des images d’hommes masqués en combinaisons blanches désinfectant à tout-va stations de métro, rues et autres lieux publics, comme on a pu les voir dans plusieurs pays asiatiques, notamment. Les initiatives de désinfection sont, pour le moment, très locales dans notre pays. Un supermarché situé dans le Borinage propose à ses clients de passer dans un tunnel de décontamination utilisant de l’ozone aqueux stabilisé avant d’entrer dans le magasin. À Evere, en région bruxelloise, ce sont les caddies qui passent devant des lampes UV avant et après usage des clients. Du côté de Liège, le club de ski alpin d’Ovifat a proposé ses canons à neige pour répandre plus efficacement du désinfectant dans les espaces publics.