Les mesures préventives et de confinement s’intensifient un peu partout dans le monde en raison de l’épidémie de coronavirus. En Belgique aussi, on se prépare. Même si, au CHU Saint-Pierre, on n’a pas attendu l’arrivée de Covid-19 pour parer à la situation.

Médecin hygiéniste, chef de clinique, service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, le Dr Michèle Gerard se dit véritablement "phagocytée" par le coronavirus.