En France, une étrange épidémie a fait danser ses victimes jusqu'à la mort © Wikipédia Santé Marie Rigot

Danser jusqu'à en mourir ? Si l'image a de quoi interpeller, elle laisse encore plus perplexe quand on sait que c'est le sort qu'ont connu des dizaines de personnes à Strasbourg en 1518. "Le regard vague, le visage tourné vers le ciel ; leurs bras et jambes animés de mouvements spasmodiques et fatigués ; leurs chemises, jupes et bas, trempés de sueur, collés à leurs corps émaciés", les Strabourgeois se livrent à une danse folle, mortelle pour certains. L'événement morbide, nommé "peste dansante" par Shakespeare, est pendant plusieurs siècles passé sous silence. Malaise du clergé, incompréhension, peur de voir cette épidémie se répéter... 500 ans plus tard, le sujet n'est plus tabou, certes, mais soulève encore de nombreuses interrogations. Dans son dossier "Il était une fois", LaLibre.be revient sur cette curieuse épidémie qui a fait couler beaucoup d'encre.