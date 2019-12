S'il sévit de début octobre à la fin mars, c'est au cours des premières semaines de décembre que se situe généralement le pic des infections.

VRS : trois lettres pour un virus hautement contagieux qui provoque chaque année en automne et en hiver une épidémie chez les tout jeunes enfants. Si le VRS, pour Virus Respiratoire Syncytial, est relativement inoffensif pour les adultes, il peut en revanche s'avérer redoutable chez les nouveau-nés au point d'entraîner une hospitalisation, en particulier chez les prématurés et les enfants souffrant de problèmes cardiaques. D'où l'intérêt de mieux faire connaissance avec ce virus, en reconnaître les signes et éventuellement s'en prémunir, dans la mesure du possible.