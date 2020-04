Ce qui me marque, aujourd’hui, c’est l’état de peur et de fragilité de nos sociétés", confesse Didier Sicard lorsque nous lui demandons de réagir à chaud sur la crise sanitaire actuelle.



"Le sentiment de surprise, comme si le risque et la guerre existaient toujours ‘chez les autres’ - en Syrie ou au Congo - et que notre société, qui se croit si confortable et puissante, faisait subitement l’expérience de sa vulnérabilité et de sa dépendance technologique."