Ces derniers jours, les internautes ont pu constater sur les réseaux sociaux de nombreux posts qui décourageaient à la vaccination. Une photo en particulier a défilé abondamment sur les fils d'actualité Facebook: celle-ci montre ce qui change entre une personne vaccinée et une personne non vaccinée. Pour finalement conclure qu'il n'y a pas de changement car le vacciné, comme le non vacciné, doit toujours respecter les gestes barrières et risque toujours d'être porteur et contagieux.

© DR

Ce genre de publications anti-vaccin pullulent sur les réseaux sociaux. Emmanuel André, virologue à la KU Leuven, a tenu ce samedi matin à réinsister sur l'importance de la vaccination. "Oui, c’est possible d’être porteur du virus après avoir été vacciné. C’est donc théoriquement aussi possible d’infecter les autres", confie-t-il. "Mais la diminution de la contagiosité est telle que le virus finira pas s’estomper si on est assez nombreux à se vacciner."

Pour étayer son propos, le virologue accompagne sa publication d'un petit graphe qu'il a dessiné lui-même sur un bout de papier. Sur celui-ci, il schématise le plus grand risque que représente une personne non vaccinée par rapport aux gens vaccinés. Avec un impact différent sur ses proches et dans les lieux publics.

A noter qu'Emmanuel André a tenu également à couper court à d'autres fausses informations qui circulent sur les vaccins. "Non, ils ne nous rendent pas stériles" et "Non, ils ne modifient pas notre code génétique", assure le virologue sur Twitter.