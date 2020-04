"Environ 30 % des patients Covid en réanimation font une embolie pulmonaire", explique le Pr De Wit © Belga/DR SantéInterview Laurence Dardenne

S'il faut en croire une vidéo qui circule sur la Toile, et qui fait un véritable buzz, la Covid-19 serait à traiter comme une pathologie cardiaque et non une maladie virale. " C'est délirant. J'étais scié d'entendre ces propos", nous dit le Pr Stéphane De Wit, chef du Service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre. Interview.