La présidente du GEES, le groupe d'experts en charge du déconfinement, est inquiète...

Près de 1500 personnes entassées dans le quartier de la place Flagey samedi soir à Ixelles, cela a de quoi interloquer alors que le pays lutte depuis des mois contre la propagation du Covid-19. Erika Vlieghe a sans doute avalé son croissant de travers en découvrant les images dimanche matin. "Ce n'est vraiment pas raisonnable", a-t-elle lancé ce lundi matin sur Radio 1. "Notre devise est: 'vous pouvez sortir de chez vous, mais ne faites pas de folies'. Et bien ces scènes sont des folies".

La présidente du GEES a rappelé que le coronavirus n'avait pas encore rangé les armes. "Le virus est toujours là". "Nous avons l'impression que nous avons retrouvé la liberté, mais les gens doivent comprendre que toutes les libertés ne sont pas de retour. Ce qui, aujourd'hui, est considéré comme la "nouvelle norme" n'est peut-être pas agréable, mais tout le monde doit y adhérer. Nous ne voyons plus d'images d'infirmières qui travaillent très dur et donc le coronavirus semble tout à coup loin de nous. Mais nous regardons ces images à Ixelles avec beaucoup de tristesse. Cela va mal finir si on continue comme ça."

Selon la virologue, c'est précisément la combinaison des fêtes, des manifestations et le relâchement du respect des règles d'hygiène qui augmentent les risques de propagation. "C'est pour cette raison que nous continuons à mettre en garde: soyez raisonnables, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas fini, le virus est invisible."

Erika Vlieghe s'étonne aussi de constater qu'elle est souvent la seule à porter un masque lorsqu'elle se rend au supermarché. "Les masques ont pourtant une grande importance. Nous en avons désormais tous un, utilisons-le!"

Le problème des rassemblements devrait être abordé au cours du prochain CNS, prévu mercredi.