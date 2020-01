SantéInterview Et si, finalement, le burn-out était un cadeau ? Laurence Dardenne

Le burn-out, un cadeau ? Ce n'est a priori pas comme ça que l'on conçoit ce crash qui vous tombe dessus, souvent sans crier gare, pour vous anéantir brutalement. Pour Pascale Debliquy, juriste de formation et de profession, victime du burn-out à deux reprises, oui, "le burn-out est un cadeau", même si l'on ne s'en rend compte qu'a posteriori. Auteure du livre " Cadeau !" (21,70€) , celle qui pratique aujourd'hui l'hypnose générative et spirituelle aide désormais celles et ceux qui le souhaitent à "trouver des clés pour mieux avancer sur leur chemin de vie". Dans ce cadre, elle anime le Centre Psyché à Waterloo, un centre de thérapie et d'aide à la reconstruction des personnes en état de stress, de burn-out ou en transition de vie. Interview.