"Sans l'Europe, la production de vaccins n'aurait pas pu aller aussi vite" SantéInterview Laurence Dardenne

© dr

Quand on demande à Jean Stephenne, scientifique et homme d’affaires, spécialiste de la biologie et de la production de vaccins, ancien patron de GSK Vaccines et à présent président du développeur allemand de vaccins CureVac, ce qui, dans cette course effrénée au vaccin, l’étonne le plus, le réjouit le plus ou l’inquiète le plus, il choisit de commencer par ce qui le réjouit avant tout. En l’occurrence, le fait que “dans quelques semaines ou quelques mois, il y aura des vaccins qui vont nous permettre de contrôler cette épidémie”.