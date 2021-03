"En cas de refus de la vaccination, le citoyen ne recevra plus d’invitation et il ne pourra plus bénéficier de la vaccination dans le cadre de la campagne". Cette phrase, qui figurait dans un communiqué de presse envoyé ce week-end par la Task Force Vaccination au sujet du vaccin AstraZeneca, a fait tiquer, pour ne pas dire bondir ou rugir le Collège de Médecine générale (CMG), qui vient à son tour de réagir par voie de communiqué.