Ces derniers jours, vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux ou sur des sites d'information une animation simulant la trace des gouttelettes émises par une personne durant une marche ou un jogging. Normal, l'information a fait le tour du monde. En pleine crise du coronavirus, les conclusions avancées par des chercheurs (parmi lesquels le belge Bert Blocken) de l'Université de technologie d'Eindhoven ne pouvaient que faire parler. En résumé, la distance d'1m50 préconisée par les autorités serait insuffisante lorsque l'on se trouve dans le sillage d'une autre personne.

De nombreuses rédactions (comme Le Figaro, The Washington Post, India Times...) ont relayé l'information. Un journaliste de Vice US et des épidémiologistes américains l'ont descendu en flèche.

Nous avons interrogé Bert Blocken, co-auteur du travail. Interview.