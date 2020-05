Si les dirigeants de certains pays ne prennent pas les mesures adéquates recommandées par l’Organisation mondiale de la santé, c’est parce qu’ils seraient officiellement (et mystérieusement) préservés. À Achgabad, on assure n’avoir enregistré aucun cas. Pays d’Asie centrale parmi les plus fermés et autoritaires de la planète, le Turkménistan n’est pas du genre à claironner les mauvaises nouvelles ; l’ex-république soviétique n’a du reste soi-disant aucun cas de sida non plus.