Santé Le problème, c’est la demi-mesure: "La distanciation sociale ne fonctionne que si on la met en œuvre" Sophie Devillers

Mardi, les deux experts fédéraux considéraient la situation dans les hôpitaux sous contrôle. C’est ce critère qu’ils surveillent "au jour le jour" afin de savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes en Belgique, c’est-à-dire un confinement total tel qu’il a finalement été adopté ("tout le monde chez soi", déplacements réduits aux courses et au travail, réunions amicales et familiales interdites...). Les mesures ne seront renforcées "que si nous avons des indications que le système de santé est trop vite surchargé", avait annoncé Steven Van Gucht.