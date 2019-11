En visite pour une consultation au service de dialyse extra-hospitalière, route 437, au -1 des Cliniques universitaires Saint-Luc, à Bruxelles, Fatiha est radieuse. La raison du bonheur qui se lit sur son visage se nomme Yasmin. Aujourd’hui âgé de trois mois et en parfaite santé, le bébé - qui est né par les voies naturelles - est l’enfant auquel la jeune femme pensait ne plus "avoir droit" quand on lui a annoncé, il y a quelques années, qu’elle était en insuffisance rénale terminale et devait de ce fait être dialysée. Pour les femmes dans cette situation, les grossesses sont en effet rares et demeurent à la fois fort compliquées et très risquées.