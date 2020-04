Le débat a pris un tout autre tournant suite à un avis de l'Académie de médecine.

"On adapte notre position" Mais le vent semble tourner. Annonçant le bilan quotidien relatif à la crise du coronavirus ce samedi 4 avril, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a fait un premier pas vers ce qui semblerait être une généralisation du port du masque. " Nous apprenons chaque jour avec ce nouveau virus, s'est-il justifié. Peut-être qu’un jour nous proposerons à tout le monde de porter une protection. Mais on n’en est pas là. Tout ça se discute avec les experts. (…) On adapte notre position".



Le ministre de la Santé, Jérôme Salomon, a refusé toutefois de qualifier ce nouveau discours de revirement. " Plutôt une réévaluation de la doctrine", a-t-il estimé. Le ministre met actuellement les bouchées doubles pour combler le déficit de masques. La pénurie, rencontrée depuis le début de la crise sanitaire, expliquerait selon beaucoup la prise de position du gouvernement en faveur d'un port de cette protection réservée à certaines professions en première ligne pour lutter contre le covid-19.





La question agite l'opinion publique depuis le début de l'épidémie de coronavirus: est-il utile de porter un masque dans la vie de tous les jours ? Plusieurs pays, dont les Etats-Unis, ont opté pour le port obligatoire d'une telle protection. En France, les autorités affichaient une position défavorable à une telle mesure jusqu'à ce week-end. Un avis de l'Académie de médecine en faveur de cette barrière supplémentaire au virus est ainsi venu définitivement changer la donne., a décrété l'Académie de médecine française ce vendredi 3 avril.Une sortie qui tranche avec les positions adoptées par l'exécutif français jusqu'alors. S'exprimant à la télévision dans le courant de la semaine dernière, Edouard Philippe avait répété son scepticisme à l'égard du port du masque pour tous. Citant le directeur exécutif de l'OMS, le Premier ministre avait rappelé "" quant à un réel bénéfice du port du masque par la population. Un avis que relayait déjà la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, au début de la crise sanitaire. ", avait-elle même argué, estimant que ce dernier nécessitait des "" pour une utilisation correcte.