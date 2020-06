Les images de la Place Poelaert, noire de monde, dimanche à l'occasion de la manifestation contre le racisme, suite au décès de George Floyd, en ont choqué plus d'un. Non bien évidemment par rapport à la mobilisation justifiée pour la cause, mais pour les questions sanitaires que cela pose indéniablement dans le contexte actuel d'épidémie où l'on compte sur les doigts de la main les personnes qu'il est permis à chacun de côtoyer.

Faut-il pour autant s'attendre à une nouvelle flambée dans les prochains jours? Et quel message adresser aux manifestants? Ce sont deux questions que nous avons posées à Erika Vlieghe, cheffe du département de Médecine interne générale, maladies infectieuses et médecine tropicale de l’UZ Antwerp et présidente du GEES, le groupe d’experts en charge de dessiner la stratégie belge de déconfinement, ainsi qu'au Dr Yves Coppieters, médecin épidémiologiste, professeur à l'Ecole de Santé publique de l'ULB.