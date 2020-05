Une arme essentielle pour détecter les personnes immunisées.

Les tests sérologiques sont essentiels pour identifier rétrospectivement les anticorps dirigés contre le virus. D’autant que de nombreuses personnes ont été infectées sans présenter le moindre symptôme.

Les tests d’immunité peuvent également être utilisés comme dépistage prioritaire des groupes à risque ou du personnel de santé. Pour cette dernière catégorie, il peut être rassurant de constater la présence d’anticorps dans le sang.

Le laboratoire pharmaceutique Roche a commencé à distribuer ces précieux tests en ce début de semaine aux laboratoires des pays acceptant le marquage CE, dont la Belgique. Des dizaines de millions de ces tests seront produits chaque mois.

Selon Severin Schwan, PDG du géant pharmaceutique, les tests sont pratiquement infaillibles : ils sont précis à 99,8 %, semble-t-il, ce qui est énorme pour de tels tests.

"Nos meilleurs scientifiques ont travaillé sans relâche au cours des dernières semaines et des derniers mois sur un test d’anticorps fiable pour aider à lutter contre la pandémie", a déclaré Thomas Schinecker, PDG de Roche Diagnostics. "Nous voulons aider les laboratoires à fournir aux prestataires de soins de santé et à leurs patients des résultats de test rapides, précis et fiables."

Les anticorps sont détectés dans le sang. Le résultat du test peut être connu après seulement 18 minutes.