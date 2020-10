C’est presque acté : après les couacs successifs qui empêchent la planification d’un testing massif de la population via les laboratoires, ce sont bien les tests antigènes qui sont désormais envisagés par le fédéral pour désengorger les centres de tri de plus en plus saturés. En attendant, la Flandre semble pour sa part avoir opté pour cette option et devrait indiquer, ce vendredi, dans quelle proportion ces tests rapides (résultat en quelques minutes), pour lesquels la Région a débloqué entre 15 et 20 millions d’euros, seront déployés.