"La grande crainte, c'est que ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni avec le Covid se reproduise ailleurs" Santé Marie Rigot

© Dermott Tatlow

C'est depuis les Etats-Unis que Gabrielle Woronoff suit l'évolution de la situation sanitaire. Gardant un œil attentif sur ce qui se passe en Belgique, la docteur en biochimie diplômée de l'UCLouvain a fait du testing et du séquençage son cheval de bataille. À quelles fins ? Guetter l'apparition de nouveaux variants et éviter qu'ils ne prennent le dessus. Si la chercheuse, qui travaille désormais pour Ginkgo Bioworks depuis Washington, se montre assez optimiste quant à l’évolution de la situation épidémiologique, elle n’en appelle pas moins à d’ores et déjà se préparer à une future nouvelle pandémie. Ce à quoi elle s'attelle au quotidien. “La question n'est pas de savoir si une nouvelle pandémie va voir le jour, mais quand elle va éclater.” Gabrielle Woronoff est l'Invitée du samedi de LaLibre.be.