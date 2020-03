Santé Gels hydro-alcooliques, masques… : comment les hôpitaux belges gèrent-ils leurs stocks ? Laurence Dardenne

La grogne monte encore chez les pharmaciens et chez certains médecins qui se désolent de ne plus pouvoir se désinfecter les mains avec de l'alcool avant une intervention chirurgicale. " On ne peut plus se désinfecter les mains à l'alcool en salle d'op' à cause de la pénurie de gel, nous alerte-t-on. Et donc, on se désinfecte à l'Hibidil".