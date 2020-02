Une plateforme regroupant une vingtaine d’associations et un appel à projets pour dynamiser la recherche.

Il est des journées mondiales qui, dans un sens, ne devraient pas exister. Celle du 15 février, par exemple, dédiée au cancer de l’enfant. Fort heureusement, en Belgique, il existe de très nombreuses organisations engagées pour assurer le bien-être d’un enfant atteint du cancer et soutenir sa famille. Pour autant, il n’est pas toujours aisé pour une famille d’identifier l’organisme qui pourra répondre adéquatement à ses questions spécifiques. L’initiative qui vient d’être lancée avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin devrait les aider en ce sens.

Regroupant une vingtaine d’associations issues de tout le pays, childrencancer.be est une plateforme digitale qui a pour but d’informer les familles, les proches, les professionnels de la santé, les donateurs ou les bénévoles potentiels sur les activités de ces organisations, dont certaines sont le fruit de l’expérience personnelle du cancer d’un enfant. Non seulement childrencancer.be offre des informations utiles aux familles confrontées au cancer d’un de leurs enfants, mais en outre, le portail garantit que les organisations reprises sur la plateforme sont fiables, ont des finances saines et un fonctionnement régulier. Toutes les organisations participantes ont en effet signé une charte en vertu de laquelle elles s’engagent à travailler de manière transparente, honnête et fiable, dans le respect de la vie privée du patient et de la relation de confiance entre le médecin et le patient.

Les organisations participantes disposeront d’un forum pour s’échanger des informations et de "bonnes pratiques" (www.childrencancer.be). À l’occasion de la Journée mondiale du cancer de l’enfant, "nous souhaitons diffuser un message positif à l’attention de toutes les familles dans la tourmente : nous sommes là pour vous !", ont fait savoir les initiateurs du projet.

Appel à projets pour la recherche

Par ailleurs, la Fondation belge KickCancer, l’association française Imagine for Margo et la luxembourgeoise Fondation Kriibskrank Kanner se sont associées pour lancer un appel à projets européen visant à dynamiser la recherche en oncologie pédiatrique et faire converger les fonds collectés en Europe vers les programmes les plus prometteurs. Jusque début avril, les chercheurs européens pourront déposer leurs projets de recherche sur une plateforme en ligne (www.kickcancer.org). Fin mai, 2 à 5 projets seront retenus et bénéficieront des 3 millions d’euros collectés par les associations et fondations de l’initiative Fight Kids Cancer en 2020.