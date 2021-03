Selon le virologue Marc Van Ranst, il y a peu de raisons de douter du fait que la variante britannique soit plus pathogène que la souche initiale du virus. "Il y a un certain nombre d'études qui vont dans cette direction", déclare-t-il. Puisque la variante britannique est en train de devenir dominante en Belgique, il pourrait s'agir, au moins en partie, de l'explication qui réside derrière l'augmentation rapide du nombre de patients en soins intensifs (qui atteint actuellement 503 lits occupés).

Pour la première fois depuis le 28 décembre, il y a à nouveau plus de 500 patients atteints de COVID-19 dans des unités de soins intensifs en Belgique. Le nombre d'hospitalisations et le nombre d'infections montrent également une tendance à la hausse après une longue phase de plateau. "Nous sommes à un point de basculement potentiel", a rappelé Steven Van Gucht lors de la conférence de presse du Centre de crise ce mardi.

"Les seize dernières semaines ont vu peu de mouvement en surface, mais en dessous, le variant britannique a augmenté. Le variant britannique est en train d'émerger et comme il est davantage transmissible, les chiffres vont augmenter", a déclaré Van Ranst, qui souligne également que les personnes infectées par le variant britannique sont plus susceptibles de se retrouver en soins intensifs. "Il existe un certain nombre d'études qui indiquent que le variant britannique est plus pathogène. Il y a donc peu de raisons de douter du fait qu'il rend les gens plus malades que la souche intiale."

Le phénomène selon lequel une nouvelle variante d'un même virus est à la fois plus contagieuse et plus pathogène est, selon le virologue, plutôt "inhabituel ".