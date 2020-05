Hydroxychloroquine et chloroquine : stop ou encore ?

C’est une question qui, depuis quelques semaines, fait débat et partage les scientifiques. Et pas que… D’un côté, il y a les convaincus avec, en chefs de file, l’illustre professeur français, Didier Raoult, et l’inénarrable président américain Donald Trump, qui s’administre le traitement à titre préventif… De l’autre, les détracteurs avec, entre les deux, les sceptiques et les sages qui attendent humblement les résultats probants d’une étude clinique digne de ce nom. Discovery ? ReCovery ? Solidarity ? Seul un essai clinique dit randomisé permettra en effet d’établir un lien formel de causalité.