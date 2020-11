"Il est possible que l'on observe, d'ici quelques années, un impact du confinement sur la croissance des enfants" SantéInterview07:04 Laurence Dardenne

© Montage DR et Shutterstock

Entre les populations de jeunes les plus grands et les plus petits, il y a parfois 20 cm selon les pays. Une vaste étude, réalisée pendant 35 ans, pointe l’importance de l’alimentation. Professeur de diététique à la Haute École Léonard De Vinci, Serge Pieters détaille les divers facteurs indispensables à une bonne croissance.