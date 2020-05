L’épidémiologiste Marius Gilbert (ULB), sur la RTBF jeudi soir, estimait que les chiffres actuels, qui reflètent les transmissions d’avant le début du déconfinement sont "moins bons qu’espérés" et montrent un état "de relâchement" qui remonte au 24 avril. "Je ne suis pas franchement inquiet, mais je suis un peu préoccupé comme lui, confirme son confrère Raphaël Lagasse (ULB). Dans la mesure où, en termes d’hospitalisations, les modèles mathématiques avaient l’air d’annoncer pour cette période une descente plus rapide. Et donc, on voit un ralentissement dans la descente. Il semble aussi que le RO soit aussi remonté de 0,6 à 0,8. On sait que s’il remonte à 1, on touche la limite qu’on n’aimerait pas toucher. Or, la phase 1 du déconfinement (4 et 11 mai) n’a pas encore marqué ses effets, et la situation s’explique sans doute parce que les gens ont pris de l’avance après l’annonce des mesures de déconfinement."

À partir de quel seuil doit-on envisager de resserrer les mesures ?