"Il faut rouvrir les écoles, le confinement peut entraîner de très gros troubles du comportement chez les enfants"

Catherine Gueguen est une pédiatre à la retraite qui s'est imposée, en France, comme une référence dans le domaine de l'"éducation bienveillante". Spécialiste des interactions et relations affectives et de la communication non violente, cette médecin de 70 ans donne désormais des formations et des conférences pour les professionnels de l’enfance et de l’adolescence sur l’accompagnement des adultes dans leur relation à l’enfant à la lumière des neurosciences affectives et sociales. En cette période de confinement, elle adopte une position tranchée en faveur de la réouverture rapide des écoles. Interview.