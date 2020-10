In illo tempore, fin mai en l’occurrence, le Conseil supérieur de la santé de Belgique (CSS) avait émis un avis scientifique proposant des lignes directrices aux responsables des politiques en matière de santé publique, aux gestionnaires de bâtiments publics et aux techniciens en CVC (chauffage, ventilation et climatisation), fournissant des recommandations spécifiques sur l’utilisation, en dehors des hôpitaux et des établissements de soins, des systèmes d’aération passive, de ventilation mécanique, d’air conditionné et de filtres pour prévenir la transmission potentielle aéroportée du Sars-Cov-2.