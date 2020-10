Les traits sont marqués et la crainte de revivre un scénario catastrophe peut se lire derrière les masques et lunettes de protection du personnel soignant. Ce jeudi, dans les couloirs de l’unité des soins intensifs de l’hôpital UZ Brussels à Jette, l’un des plus impactés du pays par le Covid, aucun millimètre de peau ne doit être découvert avant de pénétrer derrière les grandes portes blanches des unités Covid.

C’est vital. Pour sa protection mais aussi pour celle des autres. "Depuis la fin de la première vague, on n’a pas arrêté, on a dû rattraper les soins qui n’avaient pas pu être effectués. Je pense que ça va repartir comme en avril mais on aura moins d’armes pour faire face", lâche Julien, infirmier, entre deux soins.