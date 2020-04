La pandémie liée au coronavirus a commencé fin 2019, en Chine. En Belgique, le premier cas a été rapporté le 4 février 2020. Depuis, le nombre de personnes contaminées a évolué de manière exponentielle. Le nombre de victimes a aussi été assez important. Pour y voir clair dans l'évolution de l'épidémie dans notre pays, voici quelques graphiques qui résument la situation. Les chiffres sont mis à jour quotidiennement vers 11 heures en fonction des données disponibles.

Cette infographie reprend des données clés pour comprendre l'évolution de l'épidémie sur lesquelles se basent les experts et le gouvernement pour prendre leurs décisions. Selon Sciensano, l'institution publique qui rassemble les données sur le Coronavirus, le pic des décès aurait été atteint le 12 avril. Toutefois, ce nombre augmente encore car il peut y avoir un délai de quelques jours entre le décès et le moment où le médecin notifie le décès aux autorités.

Sur cette carte, on peut voir le nombre total de personnes infectées par le COVID par commune à travers la Belgique. On se rend compte que ce sont les régions les plus peuplées qui comptent le plus de cas, en particulier au nord du pays.

Cette infographie indique, au jour le jour, le nombre de personnes nouvellement infectées, qui sont admises à l'hôpital et qui en sortent. Il faut noter que les personnes qui sortent de l'hôpital peuvent être encore porteuses du virus.

Cette infographie rassemble les chiffres des patients qui sont aux soins intensifs. C'est un indicateur de la surcharge ou non des hôpitaux.

Cette infographie rassemble les lieux de décès. Dans un premier temps, seuls étaient comptés les décès dans les hôpitaux, car les décès dans les maisons de repos n'étaient pas encore rapportés dans les statistiques. La première distinction date du 10 avril.

Cette carte reprend le nombre de décès cumulés et journalier dans chaque pays, ainsi que le nombre de personnes infectées.

L'OMS décompte à ce jour 3 024 059 personnes infectées par le virus et 208 112 personnes décédées.

Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour lors de la conférence du SPF Santé ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation ou sont en maison de retraite, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée. Le chiffre des hospitalisations est d'ailleurs plus précis pour se rendre compte de l'évolution de l'épidémie.