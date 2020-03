Pénurie, c'est un mot que l'on a maintes fois entendu dans cette crise du coronavirus. Pénurie de gels, de masques, de protections pour les soignants, de réactifs pour les tests… Et s'il n'y avait pas assez de lits en soins intensifs, et de ce fait, pas assez de respirateurs? L'urgence est là.

Pour y répondre tous ensemble, médecins, ingénieurs, industrie, politiques, financiers belges, se sont rassemblés au sein d’une task force, dans une approche collaborative, afin de développer un respirateur en un temps record.

Dix jours, à peine, c'est en effet le temps qu'il aura fallu à un groupe porté par des ingénieurs de l’UCLouvain et de son OpenHub, le milieu de l’industrie, le monde médical (cliniques universitaires Saint-Luc, Groupe Jolimont) pour mettre au point un prototype de respirateur artificiel afin de répondre aux besoins des hôpitaux. Après avoir montré des résultats concluants sur poumon artificiel, il a été présenté, ce jeudi matin à la presse.

Créé dans et pour l'urgence

Créé dans et pour l'urgence, ce respirateur baptisé "Breath4Life" n’a pas été conçu pour une application commerciale à long terme, mais bien spécifiquement pour répondre à une urgence, celle de la crise du coronavirus. L’avantage ? "Cela évite les enjeux financiers et cela permet d’accélérer le processus d’autorisation, de validation et de production. Tout en respectant un cahier des charges rigoureux, autant que possible en adéquation avec les besoins du milieu hospitalier", explique Olivier Lequenne, directeur développement du Groupe Jolimont.

Comment en est-on arrivé à une telle rapidité d'exécution? "C'est lors d'une discussion informelle, le mardi 17 mars entre chercheurs UCLouvain et médecins sur la manière de supporter l’effort médical grâce aux MedTechs qu'a été lancée l'idée, explique Regis Lomba, chercheur à l’OpenHub de l’UCLouvain. L'objectif était de rassembler les forces pour créer un respirateur open source ".

"Explorer plusieurs pistes en même temps augmente les chances d’arriver à une solution concrète", renchérit Nicolas Bronchart, représentant de l’industrie. Peu importe qui y parvient, l’objectif c’est le résultat"

C'est précisément la diversité des intervenants qui a permis d’envisager directement l’ensemble du cycle de vie de "Breath4Life" : prototypage, certification, production, financement, …

Disponible dans 7 jours

Et à présent, quelles sont les prochaines étapes ? Ici aussi, les choses ne traînent pas puisque l’industrialisation et la mise en production (étapes pour lesquelles l’entreprise Coexpair centralise les bonnes volontés et les propositions de nombreuses entreprises belges), avec une livraison des premiers respirateurs dans les hôpitaux belges est prévue endéans les 7 jours.

Le projet, porté par plus de 200 volontaires de différents horizons, est soutenu par de nombreuses entreprises et organisations, dont l’UCLouvain, mais aussi Coexpair, Covartim, Elia, IBA, Odoo, ATLR Engineering, … "Et de nombreuses autres sont prêtes à monter à bord pour les prochaines étapes", dit-on à l'UCLouvain qui cite notamment Sonaca, FN Herstal, Safran Aerobooster, …

© Breath4Life UCLouvain